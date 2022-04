Los Lotharios: 'Estar de lleno en un Wrestlemania es nuestro objetivo'

Wrestlemania 38 tiene presencia latina por donde se le vea ya que Rey Mysterio aparecerá el sábado al lado de su hijo Dominik, mientras que en SmackDown harán lo propio Humberto Carrillo y Ángel Garza, Los Lotharios.

Los dos gladiadores mexicanos saben que su momento de estelarizar un Wrestlemania pronto llegará, lo importante por ahora es disfrutar del presente y seguir trabajando para que pronto llegue esa oportunidad.

"Nosotros seguimos trabajando fuerte, siempre debe de haber un paso siguiente y un escalón más, creo que sin acabamos el mundo en un instante no lo vamos a disfrutar y no habrá otra cosa que buscar. Estamos saboreando ese proceso y cuando llegue el momento lo vamos a gozar", indicó Garza.

"Es increíble estar aquí, vivir la energía, ser parte de la semana de WrestleMania, ya después tranquilos y paso a paso. Estar de lleno en un Wrestlemania claro que es nuestro objetivo, pero somos pacientes", dijo por su parte Carrillo.

Durante el Media Day en el que estuvieron otras súper estrellas como Zami Zayn, Kevin Owens, Becky Lynch, Rhea Ripley, AJ Styles entre otros, quienes más sobresalieron fueron los mexicanos ya que le pusieron el sabor a la mañana.

"En lo personal no me gusta hacer entrevistas planas, me gusta jugar e intentar un poquito más, es parte de nuestra esencia. A veces la gente quiere disfrutar de la entrevista y si nosotros interactuamos la gente siente que tiene lo hace con nosotros", indicó Garza.

Ambos, junto a Rey Mysterio son la bandera de la lucha latina y mexicana en WWE y esperan que con el paso del tiempo otros exponentes más se vayan añadiendo.

