¿Regresa CM Punk a WWE en Survivor Series WarGames?

Ha comenzado la cuenta regresiva para Survivor Serie WarGames, el Premium Live Event que tendrá lugar en el Allstate Arena de Chicago, Illinois, y una de las incógnitas más grandes que permanece hasta el día de hoy es si veremos el regreso de CM Punk, sin embargo, medios vinculados a la WWE han desestimado estos rumores.

Contrariamente a las expectativas de los seguidores, quienes sueñan con ver a 'The Best In The Word' retornando en su ciudad natal, informes recientes, como el emitido por Wrestling Observer Newsletter, han negado cualquier evidencia dentro de la empresa o en el círculo cercano del luchador que respalde esta teoría.

Según WON, el anuncio anticipado de Randy Orton como el quinto participante del Team Raw en WarGames fue estratégico por parte de la WWE evitar malentendidos y posibles decepciones al no ver a CM Punk. "Si Punk no está allí, lo último que la empresa quiere son cánticos de Punk durante el show", dice Meltzer en el WON.

El Wrestling Observer Newsletter también apunta hacia la posibilidad de que WWE, bajo la nueva administración creativa, pueda ceder a las persistentes demandas de los fanáticos en el futuro.

