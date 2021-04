Santos Escobar: 'Quiero ser el primer mexicano en ser Main Event en Wrestlemania'

Wrestlemania se ha ganado el mote de 'La Vitrina de los Inmortales' porque a lo largo de sus casi 40 años de existencia ha consagrado a la crema y nata de la industria. Con solo participar en una de sus ediciones ha habido carreras que se consolidan, otras quedan en el olvido y solo un pequeño grupo de superestrellas se han convertido en leyendas de la lucha libre tras proclamarse victoriosos en el evento estelar.

Santos Escobar, el mexicano sensación de la WWE, tiene la mira puesta en formar parte de la selecta lista de figuras que alcanzan la inmortalidad en el evento más grande de la compañía.

"En WWE el cielo es el límite, te lo puedo decir con toda honestidad y confianza. No hay de que 'porque soy moreno o mexicano'; aquí están las oportunidades, quien quiera tomarlas las va a tomar. Yo siempre he sido una persona que toma las oportunidades, por lo menos en la última etapa de mi carrera", dijo Escobar en entrevista con RÉCORD.

"No te lo voy a negar, hubo momentos en los que no tomé oportunidades que eran importantes, pero siempre quise venir desde hace 11 años y no se dio, hace cinco años no se dio, ahora vengo con todo y por todo", añadió el campeón peso crucero de NXT.

Escobar es una superestrella diferente a lo que habitualmente se ve en WWE. El oriundo de la Ciudad de México es un hombre con porte dentro y fuera del ring, habilidad para hablar con el micrófono y hacer buenos promos, personalidad y sobre todo una agrupación que lo coloca como ídolo dentro de la empresa de los McMahon. Desde su llegada a NXT, el mexicano se ha dedicado a cumplir metas, mismas que cada vez crecen más y más.

"Mi meta era demostrar que tengo la capacidad para estar en un cuadrilátero y ahora estoy en el PPV más importante del año en una lucha uno a uno, no es una lucha multitudinaria ¿qué quiere decir? Que la empresa está confiando, está invirtiendo en el personaje", declaró el líder del Legado del Fantasma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRADE, CON OFERTAS QUE SE HAN ADAPTADO A SUS EXIGENCIAS ECONÓMICAS

"Mi meta principal será ascender a lo máximo de NXT y lo máximo es el oro. No vas a ser lo máximo si no eres el campeón. Después, si sigo más adelante en la compañía, quiero ser el primer mexicano en ser Main Event de Wrestlemania, eso es lo que quiero ser", concluyó Escobar.