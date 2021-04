WWE: Jeff Hardy recordó el épico momento en Wrestlemania X7

Hace 20 años el Universo de la WWE vivió uno de los momentos más espectaculares en la historia del wrestling. Seis jóvenes estrellas con un talento descomunal se pararon en el escenario más importante del entretenimiento deportivo y se robaron el show.

Edge, Christian, los Hardy Boyz (Jeff y Matt Hardy), los Dudley Boys (Bubba-Ray y D-Von Dudley) se enfrentaron en la primera lucha de sillas, mesas y escaleras en la historia de Wrestlemania. El público presente en el Astrodome y millones más sintonizando desde sus hogares presenciaron historia pura.

Durante los 15 minutos del combate, las seis superestrellas, además de Lita que acompañaba a los Hardy Boyz, dejaron el alma en el cuadrilátero y pusieron sus vidas en juego en cada movida para el deleite de sus aficionados. El campeonato de parejas de la entonces WWF fue lo menos importante de aquella lucha.

La postal que quedó marcada en la memoria colectiva fue la lanza desde las alturas que Edge conectó con Jeff Hardy, quien habló con RÉCORD de aquél momento que marcó historia dentro de WWE. “¡Hombre, eso fue increíble! La noche anterior lo veíamos y decíamos ‘Esto puede suceder, realmente podemos hacerlo, podemos darle vida a esto’”, dijo Hardy en entrevista con RÉCORD.

El ahora veterano luchador recuerda a la perfección cómo es que suscitó este momento y todo lo que pasó por su mente cuando quedó colgado de los Campeonatos de pareja de la WWF. “Empujé la escalera, quedé colgando y me sentí como una araña muy grande. Intentaba recuperar la escalera y Bubba (Ray Dudley) la empujó lejos de mí y la inercia me llevó hacia Edge y me arrojó la lanza”, contó el hermano menor de Matt Hardy.

Una noche antes de Wrestlemania X7, Jeff Hardy y Edge acordaron que aquella movida marcaría para siempre la historia del wrestling y así fue. Salvo por el icónico momento entre The Rock y Hulk Hogan, aquella noche quedará en la memoria colectiva por lo espectacular de la lanza de Edge sobre el menor de los Hardy.

Una vez realizada y sabiendo que ambos estaban sanos y salvos, las dos superestrellas estaban conscientes de que habían pasado a la inmortalidad. “Dolió. Pero inmediatamente Edge me dijo ‘¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Esto es inmortal ahora! ¡Esto es legendario y se recordará por todos los tiempos!”, confesó Hardy a RÉCORD.

Hoy Jeff Hardy sigue activo y su estatus de leyenda viviente no es puesto en duda por nadie. Edge ha vuelto a WWE tras 10 años de inactividad y será el protagonista del próximo Wrestlemania cuando intente apoderarse del Campeonato Universal de la WWE ante Roman Reigns y Daniel Bryan en el evento estelar.

