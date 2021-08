SummerSlam: Becky Lynch tuvo un regreso triunfal que solo tardó diez segundos

Las sorpresas no cesan en la WWE, luego del regreso que tuvo John Cena en el evento pasado hace un mes, ahora fue Becky Lynch quien tuvo un regreso triunfal en SummerSlam después de estar más de un año fuera de acción en el cuadrilátero. ‘The Man’ no perdió el tiempo y de inmediato se convirtió en la nueva campeona de Smackdown.

La campeona Bianca Belair con lágrimas en sus ojos no lo podía creer, porque había perdido su título en menos de 10 segundos.

Becky tuvo que tomar el lugar que tenía Sasha Banks, quien por una lesión en su espalda le impidió ver acción en Las Vegas. Aunque primero la esposa de Seth Rollons tuvo que sacar del ring a Carmella ya que incluso había hecho su entrada para luchar ante Bianca.

Entonces todo estaba listo para ver un lucha de ensueño ante dos guerreras, pero en cuanto el árbitro sonó la campana, Becky le ofreció la mano en señal de respeto a la esposa de Montez Ford, pero todo fue una trampa porque de inmediato la recibió con un codazo en la cara para después cubrirla y conseguir la cuenta de tres.

Los miles de aficionados que se dieron cita en este evento no lo podían creer, porque Becky Lynch recuperó lo que había perdido por su embarazo en el mes de mayo del año pasado.

SIN PROBLEMAS PARA MCINTYRE

Drew McIntyre no tuvo problemas para derrotar a su examigo Jinder Mahal. El escocés solo necesitó de una Claymore para ganar la contienda, aunque al final quiso rebanar con su espada a los compañeros de Mahal, pero por suerte lograron escapar dejando a Drew celebrando en el cuadrilátero.

LASHLEY APROVECHÓ LESIÓN DE GOLDBERG

Goldberg vuelve a ser una víctima de su edad y en su lucha con Bobby Lashley tuvo que abandonar la contienda por una lesión en su rodilla. Lashley no quiso dejar las cosas ahí y atacó con una silla a la leyenda y no tuvo misericordia con el hijo de Goldberg quien también se llevó un ataque del Campeón de la WWE.

REY MYSTERIO Y DOMINIK CAYERON

Los Usos volvieron a hacer de las suyas para retener su campeonato en parejas de Smackdown luego de derrotar al equipo de Dominik y Rey Mysterio. Jey Uso logró la cuenta de tres sobre el luchador enmascado con un espectacular plancha desde la tercera cuerda.

PRIEST VENCIÓ A SHEAMUS

En un combate lleno de emociones Damian Priest derrotó a Sheamus para convertise en el nuevo campeón de los Estados Unidos. 'El Arquero de la Infamia' le quitó la máscara protectora al 'Guerrero Celta' y ahí pudo su Hit the Lights para luego hacer la cuenta de tres y llevarse el cinturón.

