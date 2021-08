CM Punk regresa a la lucha profesional tras 7 años con AEW

El United Center fue el escenario para uno de los regresos más épicos de la lucha libre profesional y es que a los 42 años de edad, CM Punk hizo su presentación oficial con All Elite Wrestling en el evento Rampage en su ciudad natal Chicago.

Además, los rumores de una posible llegada a la principal competencia de WWE habían aumentado y Chicago era el escenario perfecto, ya que desde el inicio del show, los fans comenzaron a gritar el nombre del luchador y al momento de su salida, se desató un estallido abrumador.

Por otra parte, una de las épocas más importantes en la carrera de CM Punk fue su desarrollo en WWE, ya que dentro de la empresa de Vince McMahon logró conseguir prácticamente todos los campeonatos y fue el campeón de la empresa con mayor tiempo retenido, sin embargo, Punk quiso borrar su pasado y en su presentación mencionó que incluso llegó a odiar el wrestling.

"En ese momento (El 13 de agosto del 2005, con su salida de Ring of Honor) dejé la lucha libre profesional. Ahora he vuelto. Estoy muy emocionado de poder trabajar con el talento joven de AEW. Gente como Darby Allin", mencionó CM Punk.

De esta forma, no solamente llegó para hacer oficial su presentación, también para crear su primera rivalidad en la empresa, pactando como fecha el 5 de septiembre en el evento All Out de AEW frente a Darby Allin.

No hay nada más peligroso que puedas hacer en el wrestling que luchar con CM Punk y menos en Chicago. Te quiero ver en directo el 5 de septiembre en All Out en una lucha contra mí", finalizó Punk.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUMMERSLAM: DREW MCINTYRE RECORDÓ SU PASO POR LA LUCHA LIBRE MEXICANA