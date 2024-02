'Swiftes' apoyan el movimiento a favor del luchador Cody Rhodes

Las 'swifties' se unen al ‘We Want Cody’. El movimiento en apoyo del luchador de la WWE Cody Rhodes se mantiene en tendencias en las redes sociales y ahora toma más fuerza con las seguidoras de Taylor Swift uniéndose.

Esta semana los fanáticos de Cody Rhodes alzaron su voz con el #WeWantCody, alegando que le quitaron la pelea estelar de WrestleMania por culpa de 'The Rock', quien se terminará medirá ante Roman Reigns en la pelea estelar de 'The Show Of Shows', una pelea que merecidamente se había ganado 'The American Nightmare' tras salir victorioso en el Royal Rumble.

El hashtag se ha mantenido en tendencia por varios días y ahora no solamente los seguidores de Rhodes son quienes lo utilizan, si no que se les han sumado las 'swifties', pues Cody es un fanático de Taylor Swift.

El luchador ha declarado en múltiples entrevistas que le gusta la música de la cantante estadounidense, hasta existe un video suyo cantando 22, mostrando que es un verdadero fanático de Taylor Swift desde hace muchos años, razón por lo que las 'swifties' han decidido apoyarlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DE MÉXICO PARA EL MUNDO! HOMENAJE A LA PARK EN WWE ROYAL RUMBLE 2024