WrestleMania 41: Dónde ver, cartelera completa, fecha y horarios

El ansiado momento está por llegar. Todo está listo para que la edición 41 de WrestleMania se celebre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas en Nevada, con combates que prometen superar a lo que se vivió el año pasado.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

X: @WWE

Las Vegas será la ciudad que reciba la fiesta de la lucha libre este 19 y 20 de abril, en las que se vivirán combates de alto calibre, como la triple amenaza entre CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins, además de la disputa por el Campeonato Indiscutido protagonizada por John Cena y Cody Rhodes.

Entre otros combates interesantes, está el Bron Breakker vs Dominik Mysterio vs Penta vs Finn Bálor, por el Campeonato Intercontinental. Por otro lado Rey Mysterio se enfrentará a El grande americano.

X: @WWE

Cartelera de WrestleMania 41

NOCHE 1

Jade Cargill vs. Naomi

Rey Mysterio vs. El grande americano

LA Knight vs. Jacob Fatu – Por el Campeonato de los Estados Unidos

The War Raiders vs. The New Day – Por los Campeonatos Mundiales en Parejas

Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair – Por el Campeonato Femenino de WWE

Gunther vs. Jey Uso – Por el Campeonato Mundial Peso Pesado

CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins – Lucha estelar

NOCHE 2

AJ Styles vs. Logan Paul

Liv Morgan & Raquel Rodríguez vs. Bayley y Lyra Valkyria – Por los Campeonatos en Parejas Femeninos

Drew McIntyre vs. Damian Priest

Bron Breakker vs. Dominik Mysterio vs. Penta vs. Finn Bálor – Por el Campeonato Intercontinental

Iyo Sky vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair – Por el Campeonato Mundial Femenino

Cody Rhodes vs. John Cena – Por el Campeonato Indiscutible de WWE

X: @WWE

Día, hora y dónde ver WrestleMania 41

NOCHE 1

Día: Sábado 19 de abril

Sábado 19 de abril Hora: 17:00 (hora del centro de México)

17:00 (hora del centro de México) Sede: Allegiant Stadium I Las Vegas, Nevada

Allegiant Stadium I Las Vegas, Nevada Transmisión: Netflix

NOCHE 2

Día: Domingo 20 de abril

Domingo 20 de abril Hora: 17:00 (hora del centro de México)

17:00 (hora del centro de México) Sede: Allegiant Stadium I Las Vegas, Nevada

Allegiant Stadium I Las Vegas, Nevada Transmisión: Netflix

X: @WWE

También te puede interesar: Penta Zero Miedo previo a su debut en WrestleMania: “Represento a un continente entero”