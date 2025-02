WWE Elimnation Chamber 2025: Cartelera, horario, transmisión y todo lo que debes saber

El universo WWE se prepara para una de sus paradas más electrizantes rumbo a WrestleMania 41: Elimination Chamber 2025. Con cuatro combates confirmados dentro del imponente y despiadado acero de la Cámara de la Eliminación, este evento marcará el destino de varias superestrellas que sueñan con un lugar en el magno evento.

Penta Zero Miedo y su camino en WWE

Desde su llegada a la empresa, Penta Zero Miedo ha elevado el prestigio de la lucha libre mexicana en WWE. Sin embargo, en el último episodio de RAW, el de Ecatepec sufrió su primera derrota en una triple amenaza ante Ludwig Kaiser y Pete Dunne. Aunque su presencia en Elimination Chamber 2025 era una posibilidad, WWE ha decidido que el enmascarado siga desarrollando su carrera antes de aspirar a oportunidades mayores.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber 2025

Elimination Chamber varonil

John Cena vs. CM Punk vs. Drew McIntyre vs. Logan Paul vs. Damian Priest vs. Seth Rollins

El ganador enfrentará a Cody Rhodes en WrestleMania 41 por el Campeonato Indiscutible de la WWE.

Elimination Chamber femenil

Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. Alexa Bliss vs. Bayley vs. Naomi vs. Roxanne Pérez

La ganadora obtendrá una oportunidad titular contra Rhea Ripley en WrestleMania 41 por el Campeonato Mundial Femenil.

Tag Team Match

Tiffany Stratton y Trish Stratus vs. Nia Jax y Candice LeRae

Unsanctioned Match

Sami Zayn vs. Kevin Owens

Además, Cody Rhodes estará presente para dar su respuesta final a Dwayne "The Final Boss" Johnson tras la propuesta que le hizo en SmackDown la semana pasada.

Rhea Ripley y su próximo desafío

Aunque la ganadora de Elimination Chamber femenil enfrentará a Rhea Ripley en WrestleMania 41, la campeona mundial femenil tendrá que defender su título previamente en RAW ante Iyo Sky el lunes 2 de marzo.

Horario y dónde ver WWE Elimination Chamber 2025

El evento se podrá ver en México a partir de las 18:00 horas (tiempo de la CDMX) a través de la plataforma de streaming Netflix, con una suscripción previamente adquirida.

¡La ruta a WrestleMania está más candente que nunca, y Elimination Chamber 2025 promete definir los momentos clave de la gran vitrina de los inmortales!

