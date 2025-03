WWE: ¡Haciendo historia! Stephanie Vaquer es doble campeona en NXT

Stephanie Vaquer continúa escribiendo su nombre en los libros de historia en la empresa de lucha libre más grande del mundo, la WWE y esta noche la chilena se ha consagrado como doble campeona en la marca NXT al vencer a Giulia.

El enfrentamiento por el título de NXT se dio en NXT Roadblock, donde Stephanie Vaquer le arrebató sin inconvenientes el cinturón a Giulia, quien apenas duró un par de meses con el cinturón en su poder tras ganarlo en enero de este mismo año.

Stephanie Vaquer llegó a WWE durante el verano pasado y en su corta pero explosiva carrera en NXT, la luchadora chilena ya le arrebató el título norteamericano de NXT a Fallon Henley durante el evento de Vengeance Day hace unas semanas y ahora hizo lo propio con Giulia.

Nothing standing in her way.



Congratulations to @Steph_Vaquer, the NEW @WWENXT Women’s Champion!#WWERoadblock https://t.co/Q87S0wD3Pj

— Triple H (@TripleH) March 12, 2025