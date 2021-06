WWE: John Cena anunció su vuelta a los encordados

Las plegarias del Universo WWE han sido escuchadas. Durante 15 largos meses los fanáticos han esperado ver una vez más a su máximo ídolo y este les ha dado las noticias que esperaban. El 16 veces campeón del mundo, John Cena volverá a los encordados y aunque él mismo no sabe cuándo será su anhelado regreso, está seguro de poder hacerlo pese a su edad.

"Tengo 44 años pero estoy muy bien físicamente. Ciertamente no soy igual de fuerte de lo que era antes, hace 10 años, puedo sentirlo", dijo Cena en entrevista con RÉCORD. "El padre tiempo no perdona y puedo sentir los efectos de ello, pero aún me siento excelente. Voy a volver a la WWE, definitivamente", añadió.

El físico de Cena ha sido motivo de asombro desde que tenía 25 años y debutó en la WWE en 2002. A casi dos décadas de su presentación ante el mundo entero arriba del ring, su cuerpo mantiene la forma que lo llevó al estrellato y tiempo después a la pantalla grande. La versión 2.0 del veterano se presume más ligera, más ágil y más flexible.

"Estoy manteniéndome en la mejor forma física. Estoy seis kilos más ligero que en mi peso promedio trabajando para la WWE hace 10 años. Soy más flexible, más movible así que mi estilo podría ser un poco diferente, no lo sé. Pero voy a regresar, solo que no sé cuándo", contó el 16 veces campeón del mundo a RÉCORD.

El motivo principal por el cual Cena no ha vuelto aún al ring es el hecho de que tiene muchos compromisos en su otra faceta como actor. El veterano quiere darle la seriedad y respeto que merecen tanto el mundo de la actuación como la WWE, es por ello que una vez que culminen sus compromisos, alistará las bermudas, rodilleras y tenis para volver al ring.

"Simplemente no sé cuándo (volverá al ring). No puedes partir tu tiempo, no sería justo para WWE o el resto de los proyectos. Hay muchas responsabilidades al darle vida a Jacob Toretto. No quiero estar en transición de un lado a otro, quiero ser el mejor Jacob que pueda ser. No tengo idea de cuándo acabe todo esto, pero voy a volver", concluyó Cena.

