WWE: Luchadores mexicanos han dejado de ser considerados para las presentaciones

Los focos rojos se han encendido para los mexicanos que pertenecen en WWE y es que la empresa ha optado por dejar de considerarlos en sus presentaciones. Con Wrestlemania a unas cuantas semanas de distancia, la esperanza de ver a alguna superestrella nacida en México en el magno en evento de la compañía se reduce conforme pasan los días.

Andrade ha sido el hombre que más ruido ha generado en los últimos días y no es para menos. Desde el 12 de octubre del 2020 ‘El Ídolo’ no ha visto actividad en un cuadrilátero de la WWE, ni siquiera en el programa Main Event en donde se estancan los luchadores que no han podido dar el brinco al llamado roster principal. Según reportes, la empresa ya le negó la salida al hombre que personificó a La Sombra en el Consejo Mundial de Lucha Libre hace unos años.

“Los rumores son ciertos y no sé lo que me prepara el futuro, pero quiero hacer realidad mis sueños. Gracias por tanto apoyo”, escribió Andrade en su cuenta de Twitter. Hace unos días el mexicano eliminó rastro alguno de la WWE de sus perfiles en redes sociales, así como la descripción de los mismos. Este es el segundo mensaje de ‘El Ídolo’ luego de que también escribió “si no te gusta donde estas, muévete no eres un árbol”.

Ángel Garza, compañero de Andrade una gran parte del 2020, también está borrado de la escena. Sus apariciones se han limitado a segmentos de comedia con Bad Bunny, cuando el reggaetonero recién llegó a la WWE. Hoy en día el puertorriqueño tiene más presencia que Garza en Raw. Humberto Carrillo, su primo, ve actividad en Main Event y previo a la llegada de Bad Bunny estaba en la persecución del campeonato 24/7 de la WWE.

La empresa tendrá que poner suma atención en lo que está pasando con el talento mexicano porque la inconformidad ya existe. Garza continuamente tuitea gifs suyos en momentos determinados de la programación de WWE, como el Royal Rumble en donde solo fue considerado Rey Mysterio y su hijo Dominik, como parte de la comunidad mexicana.