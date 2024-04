The Rock, una de las estrellas más grande en la historia de la WWE, regresa al escenario más grande de todos y lo hará nada más y nada menos que usando calzado cien por ciento mexicano.

Este sábado, en la evento principal del Día 1 de WrestleMania XL, The Final Boss sostendrá un duelo en parejas junto a Roman Reings ante Cody Rhodes y Seth Rollins, y en sus pies llevará a México, pues las botas de charol que lucirá en el cuadrilátero del Lincoln Financial Field fueron realizadas por las manos de José G. Sanz, quien detalló para RÉCORD el proceso de sus creaciones.

"Fue algo muy emocionante. Era un día normal y recibí un mensaje de Satah Ton y me dice que la empresa (WWE) está buscando quien trabaje un par de botas, pero necesitaba que pudiera viajar a los Estados Unidos y que estuviera disponible para trabajar", contó José emocionado tras una travesía larga, pues al no poder viajar, porque no tenía visa, les propuso que su socio fuera quien volara hasta Honolulú en Hawái y él le tomaría las medidas a The Rock.

"Entonces, me contactan de parte de la WWE y la propuesta era esa, que fuéramos a Hawái a reunirnos con La Roca para trabajar con él, platicar y ver que es lo que necesitaba, lo que quería", compartió Sanz, quien es mejor conocido en el mundo del pancracio como Latin Star.

"Me estaba escribiendo todo lo que estaba sucediendo. Dice que llegó personal de la WWE para recogerlo en el aeropuerto de Honolulú para llevarlo a un hotel y en el hotel llegó Dwayne Johnson", relató.

El socio de José le comentó que todo fue muy rápido, que duró unos 15 minutos platicando con The Final Boss, preguntó qué era lo que quería y les regaló un par de botas usadas para que se basaran en ellas para su nuevo calzado.

Luego de trabajar a marchas forzadas, José y su socio lograron mandar unas botas para que The Rock entrenara y pudiera probárselas, fue ahí cuando les encargaron más botas hasta hacerle las que usará en este WrestleMania 40.

"No dijeron que necesitaban unos ajustes y después de hacérselos, le mandamos ya un par de botas ajustado. En total le hicimos cinco pares de botas, el último par lo hicimos esta semana y se lo mandamos el martes y ayer le llegaron a Filadelfia, entonces las botas que le mandamos ya fueron las últimas, las que va a usar en el evento", finalizó.

Wrestling Boots ZaHer (nombre de la marca de botas) calzó a gran parte de los luchadores que participarán en WrestleMania, destacando entre ellos Dominik Mysterio, Cody Rhodes, Bianca Belair, Bayley, Rhea Ripley y Jade Cargill.

