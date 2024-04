The Rock revela sus planes posteriores a WrestleMania 40

Con la expectativa de cambios tras WrestleMania 40, se especulaba sobre el futuro de estrellas como Roman Reigns y Dwayne "The Rock" Johnson en el mundo de la lucha libre. Sin embargo, recientes declaraciones del propio Rock ofrecen claridad sobre su continuidad y roles futuros.

En una conversación con Marc Raimondi y Andrew Feldman en ESPN, The Rock compartió su perspectiva sobre su participación en TKO, afirmando: "No me voy de la junta [de TKO] después de WrestleMania. Todavía estoy en la junta, y siempre seré parte de esto. Y ahora estamos en esto. Esto es nuestro y siempre será nuestro".

Estas palabras reflejan el compromiso duradero de Johnson con TKO y su determinación de seguir siendo una figura influyente en la empresa. Brian Gewirtz, quien también estuvo presente, agregó: "Pero sí creo que habrá una presencia de Rock en la WWE en el futuro hasta que él no quiera...Definitivamente puedo decir que esto no es [al día siguiente de] WrestleMania y luego me retiraré".

Gewirtz destacó la importancia de la carrera de The Rock y cómo esta lo ha rejuvenecido, señalando su capacidad para asumir roles más desafiantes y audaces en comparación con su etapa anterior. Esto sugiere que el legado de The Rock en la WWE está lejos de terminar, con la posibilidad de verlo involucrado en historias más impactantes y relevantes para la audiencia.

