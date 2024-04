Esposa de Shocker reveló que el luchador sufre delirio de persecución y tiene ideas suicidas

La situación del luchador Shocker es más delicada de lo que parece, pues luego de que se hiciera viral su detención en un hotel de Oaxaca, la esposa del 1000% Guapo confirmó que éste sufre delirio de persecución, producto de su adicción a las drogas y el alcohol, que en ocasiones lo han llevado a decir que se quiere matar.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Gisela Domínguez, esposa del luchador cuyo nombre real es Jair Soria, explicó que la exestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple A fue contratado para una función en Oaxaca, que se celebró el pasado 31 de marzo en la Arena Pepe Cisneros, sin embargo, se desapareció los días siguientes y no fue hasta este 03 de abril que tuvo noticias de él, cuando desde la Fiscalía de Justicia de Oaxaca el gladiador le habló para decirle que había sido detenido en el Hotel La Soledad.

“Me dijo, ‘lo que pasa es que me están molestando, no me gusta que me molesten’, yo le pregunté ‘qué pasó’ y me dijo ‘me tuve que defender’”, comentó la mujer.

Shocker sufre delirio de persecución

Sin embargo, la esposa de Shocker reveló que esta no es la primera vez que el luchador es detenido, pues esto sucede a menudo, cuando consume algún tipo de sustancia y piensa que las demás personas quieren hacerle daño.

“Ya tiene un rato consumiendo, tiene delirios auditivos y delirios visuales, entonces él piensa que todo mundo lo persigue, que todo el mundo lo ataca, que le quiere hacer daño y no es así, entonces llega un momento en que él se siente observado por la gente, que todo mundo lo persigue y es cuando él se pone mal.

“Si tú lo quieres ayudar en buena onda, él piensa que tú lo quieres atacar, que fue lo mismo que sucedió en Chiapas”, comentó Gisela Domínguez, en referencia a la vez que en octubre de 2022 el luchador también fue detenido por la policía, luego de hacer desmanes en vía pública.

Shocker ha dicho varias veces que quiere quitarse la vida

Según la versión de testigos, la detención de Shocker en un hotel de Oaxaca este 03 de abril se debió a que el luchador hizo destrozos en la habitación que estaba, luego de que la policía llegara para atender un llamado de emergencia que aseguraba que el 1000% Guapo quería suicidarse, amenaza que ya en otras ocasiones ha hecho, según su esposa.

“Muchas veces ha dicho que quiere quitarse la vida, como él siente que lo persiguen, que lo atacan, él dice ‘me quiero matar’”, comentó la esposa del luchador, señalando que aunque Shocker nunca lo ha intentado frente a ella o ha sabido que en realidad buscó hacerlo, sí es algo que le asusta.

“Yo pienso que (Shocker) necesita una clínica, en donde lo valoren y sepan qué tipo de ayuda necesita, a lo mejor con un psicólogo o un psiquiatra, una plática ya no le funcionó, ya estuvo seis meses en un anexo y no es la primera vez, ha estado varias veces, tanto en anexos buenos, más o menos, pero no pasa nada, simple y sencillamente él no quiere (tratarse)”, agregó la mujer.

Shocker seguirá detenido

Mientras tanto, Shocker sigue detenido en la Fiscalía de Oaxaca y será hasta este jueves 04 de abril cuando se defina su situación legal, a la espera de que se llegue a un acuerdo con los dueños del hotel en donde fue arrestado para cubrir los gastos de los desmanes que provocó y así poder quedar libre.

