WWE: Santos Escobar selló su incorporación a SmackDown

Tres años dominando NXT no podían pasar desapercibidos y por ello, en la era de Triple H al frente de WWE, cuando se le ha dado -por fin- valor a la palabra 'wrestling', un talento como Santos Escobar tenía que llegar a las grandes ligas.

El mexicano, Hijo del Fantasma, llegó la semana pasada a SmackDown y ahora, enfocado en la grandeza, llama a la afición tricolor a apoyarlo, pues sabe que no les va a fallar en su conquista total de la mayor empresa de lucha libre en el mundo.

"El cielo es límite. Estén emocionados de su compatriota porque si algo me caracteriza es que siempre voy por lo máximo, no importa el tiempo que me lleve, saben que soy ambicioso, quiero todo y voy por todo", comentó en charla con RÉCORD.

Santos llegó a la WWE en 2019, pero fue hasta 2020 cuando dejó el Performance Center y debutó en NXT.

En la marca amarilla conquistó el Campeonato Crucero, el cual mantuvo en su cintura por 321 días, el segundo mayor récord en la historia del cinturón. Y aunque los éxitos eran frecuentes, Escobar y Triple H decidieron que era hora de dar el brinco.

"Este personaje es obra de Triple H, trabajé de la mano con él. Con su nuevo puesto -director del área creativa- nos favorece porque hemos trabajo bien.

"Sólo me queda agradecerle la oportunidad, que es lo que uno siempre busca, lo demás va por cuenta nuestra", añadió el capitalino.

La experiencia y buen juicio para detectar talentos es lo que The Game le ha dado a WWE, es por ello que el salto a la marca azul fue algo sencillo para Santos.

"Es mi jefe, pero no sientes que sea tu jefe. Hay una relación de cooperación creativa. Te toma en cuenta. Teniendo el antecedente de conocernos de NXT fue una transición fácil (a SmackDown)", sentenció.

