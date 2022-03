WWE: Scott Hall falleció a los 63 años tras haber sufrido tres ataques al corazón

La WWE dio a conocer que Scott Hall falleció este lunes a los 63 años de edad tras haber sufrido tres ataques al corazón durante la madrugada del domingo pasado; días después de haberse sometido a una operación de cadera.

El miembro del Salón de la Fama, también conocido como Razor Ramon, estaba ingresado con respiración asistida en un hospital de Georgia.

La empresa estadounidense de medios y entretenimiento publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: "WWE se entristece al saber que el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE, Scott Hall, falleció".

Asimismo, Hulk Hogan, que junto a Scott Hall y Kevin Nash formaron 'New World Order', dedicó unas palabras tras darse a conocer la triste noticia.

"Acaba de morir un buen amigo mío, Scott Hall. Me cuidó cuando estaba deprimido y cuando todos pensaban que Hulkamania estaba muerta. Scott Hall me resucitó. Me puso de nuevo en el mapa... Lo amo tanto que ni siquiera puedo explicártelo", mencionó.

¿QUIÉN FUE SCOTT HALL?

Scott Hall se convirtió en Campeón Intercontinental de la WWF (hoy WWE) en cuatro ocasiones tras permanecer como luchador activo durante casi tres décadas.

Se hizo muy popular en los años 90 junto a Hulk Hogan y Kevin Nash.

