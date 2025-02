WWE: Speed sorprende y debuta en Royal Rumble 2025

Noche de sorpresas en Royal Rumble. La Batalla Real siempre se ha caracterizado por entregar grandes sorpresas al publico y subir a cuadrilátero a las superestrellas que menos es espera, pero en esta edición la WWE fue más allá y decidió incluir a Speed en Roya Rumble 2025 como uno de los ‘luchadores’ que protagonizarían la noche.

Originalmente Speed había sido invitado a este evento para estar tras bambalinas y realizar una transmisión en vivo del detrás de cámaras, pero con la Batalla Real ya disputándose Triple H ordenó a Speed debutar en Royal Rumble 2025 y ser el número 8 en el orden.

Speed en Royal Rumble | CAPTURA DE PANTALLA

La actuación de Speed fue breve pero llena de emociones, subió al cuadrilátero y de inmediato demostró querer ganar el Royal Rumble, inclusive eliminó a Otis y festejó emulando el mítico SIU de Cristiano Ronaldo.

En medio de la emoción por estar en Royal Rumble Speed realizó un mortal hacia atrás encima del ring, se descuidó y fue castigado de manera brutal por Bron Breakker, quien después lo lanzó fuera del cuadrilátero donde Otis lo tomó en el aire y posteriormente lanzo a la mesa de los narradores para eliminarlo.

WE NEVER SAW IT COMING! 😲@ishowspeedsui just entered the Men's #RoyalRumble Match and got DESTROYED by @bronbreakkerwwe! pic.twitter.com/ZeHyYegDiH

— WWE (@WWE) February 2, 2025