Federación Wrestling: Canceló su evento de debut con Andrade, Rush y la Facción Ingobernable

Federación Wrestling ha recibido un gran golpe para su debut luego de que Andrade, Rush y el resto de la cartelera se dieran de baja del evento a tan solo cinco días de su realización. Problemas con la logística y pagos serían los factores que detonaron la cancelación de las cartas de presentación de la función que se iba a llevar acabo este 19 de junio.

La reunión del Ídolo y el Toro Blanco era el gran atractivo y la noticia de su salida significa un mal augurio para el público que ya adquirió su entrada para el Lienzo Charro Constituyentes y aquellos más que compraron el evento en streaming. La empresa aún no ha dado detalles sobre la cancelación de todo el cartel y se considera que es cuestión de tiempo para que sea oficial.

“Para toda la gente de la Ciudad de México quiero informarles que este sábado 19 de junio no me presentaré en dicho evento (debut Federación Wrestling), no se llegó a un buen arreglo con esta nueva empresa. Espero y nos veamos pronto les deseo un buen inicio de semana”, escribió El Ídolo en su cuenta oficial de twitter. El excampeón de NXT no mencionó en ningún momento el nombre de la empresa, salvo porque adjunto una imagen promocional del evento en el tweet.

Por su parte Rush se adelantó con la cancelación de su actuación, así como la de Dragón Lee, Bestia del Ring y Kenny King, La Facción Ingobernable. Con estas bajas, el combate semifinal y la lucha estelar se vieron duramente afectados.

“Quedamos fuera del evento del 19 de junio con Federación Wrestling por problemas de logística. Les deseamos toda la suerte del mundo a Federación Wrestling”, escribió el Toro Blanco en twitter.