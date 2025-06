Místico y ‘Me Muero’ hacen vibrar AEW Grand Slam en La Arena México

AEW hace sonar “Me Muero” en Grand Slam. El Príncipe de Plata y Oro sorprendió a la afición mexicana en el primer evento de AEW en México al hacer su entrada con la emblemática canción “Me Muero” de La 5ª Estación, desatando la emoción del público que volvió a conectar con una de las épocas doradas de la lucha libre nacional.

Místico vuelve a entrar con 'Me Muero' | X: @CMLL_OFICIAL

Desde su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre rumbo a WWE, Místico había dejado de usar el tema interpretado por Natalia Jiménez debido a cuestiones de derechos musicales. Sin embargo, en junio del año pasado, durante la celebración de su 20º aniversario como luchador, recuperó la canción por una noche especial que hizo regresar a miles de fanáticos a su infancia.

Aunque en aquel momento se trató de una excepción, muchos seguidores le pidieron que volviera a usarla de forma permanente, ya que fue la banda sonora de sus años más gloriosos sobre el ring mexicano.

