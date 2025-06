Worlds Collide: Cartelera, transmisión y todo lo que debes saber del evento entre WWE y Triple A

Por primera vez en más de dos décadas, la WWE y Lucha Libre Triple A unirán fuerzas en un evento histórico. Este sábado 7 de junio, las superestrellas de ambas compañías se enfrentarán en Worlds Collide 2025, que se celebrará en el KIA Forum de Los Ángeles, marcando el inicio de una nueva era para la lucha libre internacional.

Durante WrestleMania 41, Triple H, director de contenido de WWE, sorprendió al mundo al anunciar que la empresa estadounidense había adquirido a La Tres Veces Estelar, incorporándola oficialmente a la familia WWE.

El anuncio no tardó en tener impacto. Esa misma noche, El Hijo del Vikingo hizo una aparición sorpresiva para atacar a El Grande Americano durante su combate contra Rey Fénix, en uno de los momentos más comentados del evento. Fue también en ese marco donde Triple H confirmó la realización de Worlds Collide.

Desde entonces, la colaboración ha sido evidente: luchadores de Triple A han protagonizado promociones en los canales oficiales de WWE, y varios talentos mexicanos han sido vistos en las gradas de NXT, generando expectativa rumbo al evento.

Los Ángeles será el epicentro de la lucha libre este fin de semana. Además de Worlds Collide, horas más tarde se celebrará uno de los Premium Live Events más esperados del año: Money in the Bank 2025, que tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, a solo 3 kilómetros del KIA Forum.

Cartelera oficial de Worlds Collide 2025

• Hijo del Vikingo vs. Chad Gable

Combate por el Megacampeonato de AAA

• Stephanie Vaquer y Lola Vice vs. Chik Tormenta y Dalys

Lucha de parejas

• Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel y Berto) vs. Hijo del Dr. Wagner Jr., Pagano y Psycho Clown

Combate de tercias

• Ethan Page vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix

Fatal 4 Way por el Campeonato Norteamericano de NXT

• Latino World Order (Dragon Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado) vs. Octagón Jr., Aero Star y Mr. Iguana

Combate de tercias

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Worlds Collide 2025?

Worlds Collide 2025 se llevará a cabo el sábado 7 de junio a las 13:00 horas (centro de México), desde el KIA Forum de Los Ángeles, California. El evento podrá seguirse en vivo totalmente gratis a través del canal oficial de YouTube de la propia WWE o WWE en Español.

