NFL: Alfredo Gutiérrez podría hacer historia en el Super Bowl

En 2021, Alfredo Gutiérrez llegó al equipo de prácticas de los San Francisco 49ers y ahora busca hacer historia en la NFL. El liniero ofensivo sueña con convertirse en el primer mexicano surgido de una universidad nacional en ganar un anillo de Super Bowl.

En entrevista con Mediotiempo, Gutiérrez Urías compartió que se emociona al visualizarse como campeón. "Hace que se me ponga la piel de gallina, sería un logro estupendo. Si no me toca jugar, pues, malo por eso, pero apoyaré a mi equipo hasta donde pueda, pero imagínate, tener un anillo del Super Bowl y siendo mexicano todavía más, sería un tremendo orgullo”.

El único jugador mexicano salido de una universidad nacional que ha llegado al partido por el título en la NFL fue Eduardo Castañeda, quien jugó con Borregos de Tec de Monterrey en Liga Mayor durante la década de 2000. En 2007 llegó al Fire de Rhein de la desaparecida NFL Europa y ese mismo año fue asignado al equipo de prácticas de los Houston Texans.

Para 2009, se unió a los Arizona Cardinals y en esa campaña, el equipo disputó el Super Bowl XLIII, aunque lo perdió contra los Pittsburgh Steelers. Ahora Alfredo puede acercarse al mismo objetivo. "Desde mi primer año he venido trabajando por el objetivo que es quedar en el roster de los 53".

"Voy a seguir tocando la puerta hasta que me den oportunidad de poder jugar un partido oficial de temporada, pero en general la verdad estoy muy contento con mi proceso y todo lo que he aprendido de futbol americano en estos tres años ha sido bastante. Todo eso me va a servir, para en un futuro, quererle enseñar esto a los demás. Me llevo mucho aprendizaje de los esquemas de futbol americano, de cómo jugar, cómo entrenar, cómo ser todo un profesional”, añadió el originario de Tijuana.

