NFL: Bengals y Tee Higgins extienden contrato por 4 años y 115 millones de dólares

Los movimientos y los contratos siguen en la NFL, los Cincinnati Bengals empiezan asegurar sus piezas para la próxima temporada y por lo pronto han logrado concretar la extensión de contrato de Tee Higgins.

El receptor alargó su permanencia con el equipo por cuatro años y 115 millones de dólares. Cabe mencionar que la negociación fructificó gracias a la intervención de Joe Burrow.

BREAKING: Bengals and WR Tee Higgins agree to four-year, $115M deal.



(via @tompelissero) pic.twitter.com/24iBfwa5XH

— NFL (@NFL) March 17, 2025