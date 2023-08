Baker Mayfield: "No esperen que comande a Tampa Bay como lo hizo Tom Brady"

Baker Mayfield lo dijo ya hace algunas semanas: "no esperen que comande a Tampa Bay de la misma manera en que lo hizo Tom Brady". en pocas palabras, es difícil ver a los Buccaneers nuevamente en la cima de su división y peleando por el Super Bowl.

Los años de bonanza han terminado en Tampa Bay y aunque no se ve del todo mal el equipo para este 2023, es cierto que la posición más débil es, al mismo tiempo, la más importante y ésa es la del quarterback.

Ante el retiro profesional de Tom Brady, ahora el veterano Mayfield y el jovencito Kyle Trask se van a disputar la titularidad, pero el primero tiene un poco más de ventaja.

Mayfield va a jugar en su cuarto equipo desde 2021, periodo en el que ha disputado 24 encuentros como titular con una marca de 8-16.

“Nunca voy a ser Tom Brady. Hay una razón por la que él ganó tantos Super Bowls. Él es el mejor jugador de todos los tiempos, no hay duda de ello. No trataré de ser Tom Brady, seré yo”, declaró el pasador, quien pasó con más pena que gloria en Cleveland y en Carolina.

El talento de Mayfield está comprobado: ganó el Trofeo Heisman a nivel colegial en 2017 y quizá, como lo ha dicho, lo que le hacía falta era llegar a un equipo ya establecido y no tener que ayudar a una reconstrucción.

“Una organización como esta, que ha tenido éxito recientemente, era importante para mí estar en un lugar estable que supiera cómo ganar. Quería ir a un lugar donde pudiéramos ganar ahora mismo y este es el lugar adecuado”, aseguró el hombre que busca una revancha personal en los emparrillados.

En sus primeros cuatro años en la NFL, Baker superó las tres mil yardas por pase y en las primeras tres lanzó para más de 22 anotaciones.

Aquí en Tampa Bay no va a tener problemas por regresar a esos números con Mike Evans y Chris Goodwin como sus receptores.

Todd Bowles, coach del equipo, el año pasado no lo hizo tan mal, ya que llevó a los Bucs a Postemporada, pero con un récord perdedor de 8-9. Quizá su puesto no esté en juego, pero todo dependerá de cómo termine la temporada tras la era de Brady al frente de la ofensiva.

Por lo pronto, el entrenador en jefe del conjunto de la Florida le ha quitado presión a sus jugadores para que salgan relajados al inicio de la temporada regular ya sin el G.O.A.T. como líder incuestionable.

"Somos un equipo que empieza de cero, no estamos obligados a nada. Ya no somos favoritos y eso que nos ayuda. La presión ya no está de nuestro lado, por lo que vamos a salir a divertirnos, a hacer lo que hacemos cada entrenamiento y a buscar ganar, pero ya sin la presión de antes", explicó el timonel del navío bucanero.

Puede que esto que dice Bowles sea correcto, pero una mala temporada y muchos podrían salir de la organización, pues en la NFL no cabe una campaña mediocre, menos en un equipo que no hace mucho levantó el Vince Lombardi y se erigió como el mejor.

