Leonard Fournette sobre Tom Brady: 'Por primera vez en mi carrera tengo a un buen QB'

Leonard Fournette dejó Jacksonville después de ser cortado y se dirigió a Tampa, para unirse a los Buccaneers de Tom Brady. Tras moverse por la Florida, el corredor se dijo contento de unirse a un contendiente por el título, y no se preocupa más por el papel que jugará en la plantilla.

"Realmente no me preocupo por las expectativas", dijo. "El futbol es futbol. He jugado el mismo juego durante 25 años. Quiero decir, por primera vez en mi vida, realmente tengo un buen mariscal de campo. Eso es importante para mí".

Ignorando sus mariscales de campo de la escuela secundaria y la universidad, los primeros dos años de Fournette con Blake Bortles encuentren los mejores recuerdos en la mente del RB.

Fournette agregó que en la ofensiva de Bucs, no tiene el peso del protagonismo y las responsabilidades de guiar al su equipo ​​por primera vez en su carrera.

"No me voy a presionar mucho", dijo. "Estoy feliz de estar de regreso con uno de los mejores, bueno, el mejor que se ha jugado en este juego, y también puedo aprender de él.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: GEORGE KITTLE: 'ESTAMOS PREPARADOS PARA VOLVER A JUGAR EL SUPER BOWL'

"Mis primeros dos días aquí, estuve aquí sentado hablando con él sobre otras defensas, lo que él espera, lo que espero de él, ustedes conocen nuestras expectativas porque son altas en este momento. Pero tenemos que empezar a interactuar con los demás en el equipo para entendernos entre todos y obtener una mejor comunicación".

El entrenador Bruce Arians señaló que se espera que Fournette tenga un papel "sólido" desde la Semana 1. Queda por ver lo que eso significa en el gran esquema de jugadas en un backfield con jugadores de la talla de Ronald Jones y LeSean McCoy.