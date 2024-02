Super Bowl 2024: Mecole Hardman no sabía que había anotado el TD de la victoria

Mecole Hardman no supo de inmediato que había hecho la atrapada de touchdown que puso fin al juego en el Super Bowl para darle a los Kansas City Chiefs su segundo campeonato consecutivo.

No, tomó un minuto por el momento golpear al receptor abierto de los Chiefs.

“Me desmayé”, dijo Hardman después de atrapar el balón. "Olvidé que en realidad ganamos el juego".

"Le lancé un touchdown a este tipo para terminar el juego y él me miró", dijo Mahomes. “Él no tenía idea. Le dije: 'Amigo, acabamos de ganar el Super Bowl'. No tenía idea. Ni siquiera lo celebró al principio”.

Con el título en la mano, Hardman, de 25 años, dijo: "Es hora de celebrar ahora".

Hardman, un ex Georgia Bulldog, tuvo tres recepciones para 57 yardas.

Mahomes dijo que nunca está claro quién será el héroe, entonces, ¿por qué no Hardman, quien fue seleccionado en 2019 y pasó cuatro años con los Chiefs antes de firmar como agente libre con los New York Jets esta temporada? Sólo atrapó un pase con los Jets antes de regresar a Kansas City.

"Él siempre está listo para el momento", dijo Mahomes. “Es alguien que continúa practicando duro y mejorando. Estamos interactuando con muchos muchachos durante todo el año”.

Esta anécdota con Mecole Hardman que contó Mahomes sobre el TD definitivo es oro puro. #MundoNFL #ChiefsKingdom #SBLVIII pic.twitter.com/VztpMtkScq — Mundo NFL (@MundoNFL) February 12, 2024

