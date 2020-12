Chiefs sigue invicto de visitante tras liquidar a los Saints en New Orleans

Dicta el dicho que lo mejor de las visitas es cuando se van y los Chiefs han sido los inquilinos más incómodos en toda la NFL en este 2020. El equipo de Patrick Mahomes se convirtió en el tercer Campeón de Super Bowl en ganar todos sus duelos fuera de casa al año siguiente.

Kansas City es y seguirá siendo el mejor equipo en toda la NFL con ese balance a su favor. En Arrowhead son prácticamente invencibles, salvo por el tropiezo en la visita de los Raiders. Fuera de casa la historia es la misma: no hay equipo que pueda hacerle frente al conjunto que dirige Andy Reid, ni siquiera los poderosos Saints en el regreso de Drew Brees, a quienes muchos colocan como el favorito para enfrentarse a los Chiefs en el Super Bowl LV.

Kansas City suma 11 victorias en calidad de visitante de manera consecutiva. El equipo de Mahomes no pierde fuera de su casa desde el 10 de noviembre del 2019 cuando cayeron en el Nissan Stadium, casa de los Titans. Por momentos los Saints estuvieron cerca de revertir el déficit. Sin embargo, Patrick Mahomes pudo más que la defensiva de los Saints.

El conjunto de New Orleans no se cansó de golpear y maltrataron a Mahomes, quien por primera vez en varios partidos se vio perseguido por la defensiva rival. Los golpes que recibió el mariscal de campo de los Chiefs no fueron suficientes para ablandarlo y aún así sumó tres pases de anotación.

El futbol complementario ha sido la clave del éxito de los Chiefs en 2020, a la ofensiva poseen armas que con su velocidad y su capacidad de desmarcarse hacen mucho más fácil el trabajo del Jugador Más Valioso del 2018. Del otro lado del ovoide, Kansas City presenta a una defensiva, que si bien permite muchas yardas a sus rivales, hacen las jugadas clave en el momento preciso para ampliar las posibilidades.

