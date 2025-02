¿El GOAT? Mahomes va por un ‘trono’ que Brady nunca pudo conseguir, afirma Enrique Garay

Enrique Garay llegará este domingo a su transmisión número 40 de Super Bowl y esta temporada sorprendió narrando uno de los dos juegos de Navidad a través de la plataforma de Netflix. Hoy en día Garay únicamente transmite un partido de NFL en todo el año con TV Azteca, pero en charla para RÉCORD expresó su agradecimiento tanto con Netflix como con la televisora del Ajusco, señalando que está abierto a volver a narrar en esta plataforma de streaming la siguiente temporada, aunque aún no hay claridad sobre si va a volver.

Enrique Garay llegará a 40 conberturas de Super Bowl

“Muy agradecido con Netflix, ellos me buscaron, me llegó un correo un día y eran ellos, platicamos y lo hicimos. Netflix hace las cosas increíbles, muy contento con la oportunidad Y Netflix quedó muy contento. Pude leer en medios que el partido que narramos, internacionalmente tuvo alrededor de 30 millones de espectadores”

“No lo sé (sobre volver a narrar en Netflix), ellos no me han hecho saber nada, pero yo estoy listo, los tiempos de hoy son esto, los ‘freelance’ se dan en muchos lados y si TV Azteca me llama yo encantado, pero como freelance quien me llame aquí estoy”, mencionó Garay.

Kansas City Chiefs, la dinastía más odiada en la historia de la NFL

En redes sociales se ha notado una importante animadversión ante la dinastía que ha construido Kansas City en los últimos años, inclusive llegando a un ´odio’ mayor de lo que en su momento recibió Tom Brady y los Patriots, algo que para Enrique Garay resulta increíble, quien confesó que admira a Patrick Mahomes.

“Me tocó vivir el ‘hate’ contra Tom Brady y me sorprendía, pero ahora que veo el de Patrick Mahomes digo ‘wow’…No entiendo, honestamente yo esos rollos de que alguien gana y lo odia porque gana no lo entiendo, yo admiro a Mahomes”, afirmó Enrique Garay para RÉCORD.

Patrick Mahomes, QB de Kansas City Chiefs | AP

Mahomes puede lograr lo que a Tom Brady le faltó

Tom Brady es dueño de una gran parte de los récords más complicados que existen en la NFL, pero en caso de que Kansas City consiga el Tricampeonato, Patrick Mahomes se adueñará de un trono que Brady siempre buscó y jamás pudo lograr, tres victorias de Super Bowl al hilo.

“Los defensore de Brady pedirán que gane 7 Super Bowls, pero si Patrick Mahomes consigue el tricampeonato lo pondría en un trono especial, eso vale mucho, Tom Brady pudo haberlo ganado, pero no lo hizo”, señala Garay

Tom Brady jamas pudo ganar tres Super Bowl al hilo | AP

Enrique Garay quiere que Philadelphia gane el Super Bowl LIX

“Yo honestamente creo que va a ganar Kansas City, pero me gustaría que ganara Philadelphia, no por hate a Patrick Mahomes sino porque quiero variedad en la NFL. Honestamente Philadelphia tiene mejor equipo… pero ahí a un cuate que se apellida Mahomes y todo cambia, ganarle a él en estos juegos es sumamente complicado, tienes que ir por él, es como en el boxeo: ‘o noqueas o no ganas’, bueno pues ve por el KO, para Eagles no hay de otra”

