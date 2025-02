¿Estará Taylor Swift en el show de Medio Tiempo del Super Bowl junto a Kendrick Lamar?

Por segundo año consecutivo, Taylor Swift será una de las invitadas especiales para el Super Bowl de la NFL. Sin embargo, en esta ocasión sus fans sueñan con su aparición en el show de medio tiempo.

El año pasado, la cuatro veces ganadora del Grammy al Álbum del año estuvo en el Allegiant Stadium, pero para apoyar a Travis Kelce y los Kansas City Chiefs. Ahora nuevamente se espera su presencia en el Caesars Superdome, pero hay quienes sueñan con que no esté solo como aficionada y haga una aparición sorpresa en el show de Kendrick Lamar.

Taylor Swift durante la ceremonia de los Grammys 2025 | AP

En septiembre de 2024, la NFL anunció que el rapero era el artista encargado para el show de medio tiempo en el Super Bowl LIX. Y como cada año, se ha especulado sobre los artistas invitados que le acompañarán.

Desde ese momento, algunas personas externaron la ilusión de que Taylor sea una de las invitadas. Y tras la victoria de los Chiefs en la Final de la Conferencia Americana, la expectativa solo ha aumentado.

Travis Kelce y Taylor Swift en la Final de la Conferencia Americana | AP

Lo anterior porque como parte de sus regrabaciones, para el álbum 1989 Taylor's Version, la originaria de Pensilvania colaboró con Lamar para una nueva versión de su éxito Bad Blood, por lo que entre ambos hay una buena relación.

Watching @kendricklamar create and record his verses on the Bad Blood remix was one of the most inspiring experiences of my life. I still look back on this collaboration with so much pride and gratitude, for the ways Kendrick elevated the song and the way he treats everyone… pic.twitter.com/au2PNAjHfx

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 27, 2023