Super Bowl LIX: ¿Quién es Matt Araiza, el pateador que le pondrá sazón mexicano?

México presente en el Super Bowl LIX. Este domingo, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en el Caesars Super Dome de New Orleans por la conquista del anhelado trofeo Vince Lombardi. Sin embargo, lo que muchos no saben es que México estará presente en el emparrillado gracias al pateador de despejes Matt Araiza, quien tiene sus raíces aztecas gracias a su padre.

Matt Araiza l CRÉDITO X:ArrowheadLive

Nacido en San Diego, California, Matt tiene un gran vínculo con el país tricolor gracias a su padre Rico Araiza, quien es originario de Mexicali. Inclusive, el pateador de despejes estuvo cerca de jugar para Galgos de Tijuana de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA), pero pudo arreglar sus problemas legales en Estados Unidos y regresar a la NFL.

Matt Araiza hizo su carrera colegial en su ciudd con San Diego State y fue elegido por los Buffalo Bills en el Draft de 2022. Sin embargo no jugó con el equipo, ya que lo liberaron luego de que fuera demandado por presunta violación a una mujer de 17 años en 2021.

La Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego anunció en diciembre del 2022 que no se levantarían cargos criminales en el caso, lo que abrió su posibilidad de regresar a los emparrillados. Matt no perdió la oportunidad y buscó mantenerse en ritmo al firmar con Galgos de la LFA, con quienes tuvo un paso fugaz que se limitó a solo entrenamientos, pues el mexico-americano recibió en febrero del 2024, una segunda oportunidad de regresar a la NFL al ser firmado por los bicampeones, los Kansas City Chiefs.

That is an UNREAL punt by Matt Araiza pic.twitter.com/C1HJAMYlzH

— Arye Pulli (@AryePulliNFL) December 9, 2024