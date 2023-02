Mahomes se rindió ante Brady: "Siempre intentas ser el mejor, pero obviamente Tom es el mejor"

Patrick Mahomes consiguió su segundo anillo de Super Bowl, luego de imponerse a Eagles este domingo, por lo que inmediatamente las comparaciones con Tom Brady no se hicieron esperar, pues muchos expertos consideran que el quarterback de los Cheifs es el gran heredero del GOAT.

Si bien Brady a los 27 años ya había conseguido tres anillos, Mahomes no se quiere quedar atrás y ya tiene dos. A pesar de eso todavía ve muy lejano poder alcanzar los siete de Brady y se rindió ante él como el mejor de todos.

"Intento hacer lo mejor, al final de mi carrera ya veré que tan cerca estoy de él. Siempre intentas ser el mejor y obviamente Tom es el mejor y alcanzar esos siete anillos es difícil, veamos como llego a los tres", señaló el MVP.

Además, Mahomes siguió por la línea de la humildad, pues, aunque Brady ya anunció su retiro no se considera como la nueva cara de la NFL. “No hay una cara de la NFL, son muchas, pero me alegra poder ser una de ellas. Esta liga es muy especial y me encanta ser parte de ella", finalizó.

