Super Bowl LIX: La promesa que cumplirá DeAndre Hopkins a su padre fallecido

DeAndre Hopkins, receptor estrella de los Kansas City Chiefs, jugará su primer Super Bowl y podrá cumplir una promesa que se hizo a sí mismo debido a la muerte de su padre.

En conferencia de prensa, el exjugador de Titans y Texans contó que su papá "le dejó" una chamarra tras fallecer, la cual prometió que usaría en su boda o cuando jugara un Super Bowl..

DeAndre Hopkins durante un partido| AP

“Mi papá murió en 1992 y me dejó un par de cosas, una de las que me dejó fue una chamarra. Siempre dije que usaría esa prenda en mi boda o en el Super Bowl, lo que sucediera primero; obviamente no estoy casado, usaré la chamarra de mi papá”.

Hopkins ha sido un arma muy importante para los Chiefs esta temporada, pues si bien sus estadísticas no son de lo mejor, su irrupción en momentos clave ha sido muy valiosa.

