Travis Kelce sobre su regreso con los Kansas City Chiefs: "Tenía mucho más que demostrar"

Travis Kelce declaró que la decisión de regresar para su temporada número 13 de NFL con los Kansas City Chiefs no fue una gran decisión en absoluto. De hecho, el ala cerrada cuatro veces All-Pro indicó el miércoles que el número 14 no está fuera de cuestión.

"Tengo un año de contrato, lo sé. Y trataremos de encontrar un acuerdo para el año que viene", dijo Kelce tras el segundo día del minicampamento obligatorio de tres días de los Chiefs, que se trasladó parcialmente al interior debido a los rayos en la zona.

Travis Kelce se presentó a los minicampamentos con los Chiefs | AP

“La organización de los Chiefs sabe cuánto los quiero. No me veo jugando en ningún otro lugar”, continuó Kelce. “Ya nos ocuparemos de 2026 más adelante, cuando sea el momento adecuado. Pero ahora mismo, estoy concentrado en ganar un campeonato este año”.

Kelce despeja rumores de un posible retiro

La incógnita de si el jugador de 35 años colgaría los botines fue una de las más importantes tras la aplastante derrota de los Chiefs ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl. Su producción bajó notablemente el año pasado: 97 recepciones para 823 yardas y solo tres touchdowns para un equipo que ganó 15 partidos de temporada regular.

Ha habido mucha especulación respecto al ala cerrada | AP

Si a esto le sumamos los innumerables intereses comerciales de Kelce, incluida una exitosa carrera en los medios gracias en parte a su popular podcast y una relación de largo plazo con la superestrella del pop Taylor Swift, tenía sentido preguntarse cuánto tiempo más seguiría tocando.

Sin embargo, sólo tomó unas semanas para que Kelce decidiera buscar otro campeonato. “Realmente no sentí que fuera mi último partido. Simplemente sentí que tenía mucho más que demostrar”.

“Sí, uno quiere dejar que las emociones se calmen; no se debe tomar una decisión basándose en las emociones iniciales. Una vez que se calmaron, sentí que aún tenía esa pasión por seguir adelante y perseguir otro Super Bowl, hombre”, añadió.

La relación de Kelce con Taylor Swift abonó a los rumores | AP

Kelce se siente motivado para la próxima temporada

Ahora, Kelce está motivado y notablemente más delgado, de vuelta como ala cerrada. Se reportó que había bajado unos 11 kilos desde el final de la temporada pasada, aunque Kelce insistió en que podría haber sido una exageración. "No crean todo lo que leen en internet, chicos".

"He bajado un poco de peso desde el final de la temporada pasada, pero cada año es diferente. Hay que reconstruirlo todo. Este año, tuve tiempo para concentrarme en mejorar mi forma y en algunas cosas al principio de la pretemporada para las que no tuve tiempo el año pasado. Me siento bien y creo que valdrá la pena", finalizó.

Kelce está entusiasmado de una temporada más con los Chiefs | AP