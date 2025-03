El quarterback Daniel Jones acepta un contrato de 1 año y 14 millones de dólares con los Colts

Los Colts de Indianápolis querían a alguien que desafiara al quarterback Anthony Richardson por el puesto titular. Optaron por Daniel Jones.

El ex titular de los New York Giants acordó el martes un contrato de un año por 14 millones de dólares con los Colts, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque los agentes libres no pueden firmar hasta el miércoles, dijo que el acuerdo de Jones asciende a 17,7 millones de dólares.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El gerente general de los Colts, Chris Ballard, proyectó que este tipo de movimiento estaba en proceso cuando dijo a los periodistas en la combinación anual de exploración de la NFL que Indy tendría una competencia "abierta" para el puesto.

“Creo que es bueno para el equipo, creo que es bueno para Anthony”, dijo Ballard a fines de febrero. “Mira, seleccionamos a Anthony en un puesto alto, sabiendo que iba a llevar algo de tiempo y sabíamos que habría algunos contratiempos en el camino”.

Jones, la sexta selección general del draft de 2019 de los Giants, que tuvo un récord de 24-44-1 en Nueva York y una victoria en los playoffs, tendrá la oportunidad de demostrar que todavía puede ser titular en la liga. Terminó la temporada pasada como suplente de los Vikings después de que los Giants lo liberaran.

CAPTURA DE PANTALLA: X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: Browns adquieren a Kenny Pickett de los Eagles