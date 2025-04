Emmitt Smith acepta estar harto por la sequía de los Cowboys: 'Es una verdadera lástima'

Harto de la sequía. Dallas sumó una nueva temporada sin poder obtener un título de Super Bowl con lo que ya han llegado a 30 años no sólo sin un título, sino que, en estas tres décadas, los Cowboys no han podido siquiera regresar a una Final de Conferencia. Esta situación ya cansó a una de sus grandes figuras, Emmitt Smith.

El histórico corredor y ganador de tres Super Bowl con Dallas, habló para Sports Radio 94WIP, donde aceptó que está cansado de la sequía de títulos, misma que ha permitido que los fanáticos rivales se burlen de la franquicia. Además, considera que los Cowboys deberían estar en un Super Bowl o dos cada diez años.

“Estoy harto. Hemos permitido que otros critiquen a la estrella y se burlen de ella, y eso es lo que pasa…. Eso me molesta, me molesta porque en el fondo creo que nuestra organización debería competir por un Campeonato de la NFC e incluso por un Super Bowl al menos una o dos veces cada década, porque todos los equipos se reciclan cada década. Que no hayamos estado ahí en los últimos 30 años es una verdadera lástima", reveló Smith.

Hay que recordar que, con Smith, los Cowboys lograron ganar tres Super Bowl en cuatro años y consiguieron llegar a la Final de Conferencia cuatro veces consecutivas. Además, fueron campeones de División seis veces en siete años.

Smith también dedicó unas palabras a los actuales campeones de Super Bowl y rivales de división, los Filadelfia Eagles. Para el excorredor, a pesar de los dos campeonatos obtenidos en la última década (los únicos en su historia), el equipo y en especial sus fanáticos, aún deben recorrer mucho para poder ‘sentarse en la mesa’ con Dallas.

“Ahora, de repente, en los últimos 20 años, Filadelfia ganó dos Super Bowls y se creen lo mejor del planeta, y dondequiera que voy oigo "¡Go, Birds!". Estoy harto de oír "¡Go, Birds!". Siempre me pregunto: "¿Adónde van? Todavía les queda un largo camino por recorrer para llegar a nosotros".

