¡Nuevo QB para Dallas! Cowboys intercambian un pick de Draft por Joe Milton III

Los Patriots de Nueva Inglaterra acordaron intercambiar al quarterback Joe Milton III a los Cowboys de Dallas. Milton confirmó el intercambio a través de una publicación en las redes sociales el miércoles.

Los Cowboys recibirán a Milton, junto con una selección de séptima ronda a cambio de una selección de quinta ronda.

Deja a los Pats | AP

La adquisición de Milton, de 25 años, seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del draft de 2024, proporciona a los Cowboys un joven suplente detrás del mariscal de campo titular Dak Prescott, tras la firma de Cooper Rush con Baltimore en la agencia libre. Rush fue titular en ocho partidos con los Cowboys la temporada pasada mientras Prescott estaba lesionado.

Buscará ser suplente de Dak | AP

Milton pasó su temporada de novato en el equipo de prácticas de Nueva Inglaterra, jugando detrás del novato Drake Maye y el suplente Jacoby Brissett antes de participar en la mayor parte de la victoria de los Patriots en el último partido de la temporada contra Buffalo. Milton brilló en su única participación de la temporada, corriendo para un touchdown y lanzando para otro.

Su estatus en el roster de los Patriots en el futuro se volvió menos seguro después de que Nueva Inglaterra firmara al mariscal de campo Josh Dobbs con un contrato de agente libre por dos años el mes pasado.

Rocket Joe 🚀



We have acquired Joe Milton III and a 2025 seventh-round pick from the Patriots in exchange for a 2025 fifth-round pick.



📰 https://t.co/lZwp0ABLL3 | @blockchain pic.twitter.com/aEhxWNnmvk

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) April 3, 2025