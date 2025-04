Raiders apuestan por Geno Smith con una millonaria extensión de contrato

Las Vegas ha reafirmado su compromiso con el mariscal de campo Geno Smith al firmarlo con una extensión de dos años valorada en un máximo de 85.5 millones de dólares, con 66.5 millones garantizados. La noticia, reportada por el insider de la NFL Ian Rapoport, confirma que Smith estará ligado al equipo hasta la temporada 2027. Este nuevo acuerdo llega apenas un mes después de que los Raiders lo adquirieran mediante un intercambio con los Seattle Seahawks.

X: @GenoSmith3

Smith, quien firmó una extensión de tres años por 105 millones con Seattle en 2023 tras una notable resurrección de su carrera, ha demostrado ser una apuesta valiosa. En 2022 lideró la NFL con un 69.8% de pases completos bajo el mando del entonces entrenador en jefe Pete Carroll, quien ahora dirige a los Raiders.

La relación previa entre Carroll y Smith es clave en esta decisión. Durante sus dos temporadas como titular en Seattle (2022-23), Smith acumuló 7,906 yardas, 50 touchdowns y 20 intercepciones, ganándose dos selecciones al Pro Bowl y el premio al Regreso del Año en 2022.

Aunque su última temporada tuvo altibajos, logró cifras destacadas, como un 70.4% de pases completos y 4,320 yardas aéreas. No obstante, las 15 intercepciones lanzadas evidenciaron dificultades, muchas de ellas derivadas de una línea ofensiva deficiente.

X: @GenoSmith3

Los Raiders, al igual que Seattle, han sufrido problemas de protección en la línea ofensiva, permitiendo 50 capturas la temporada pasada. Para que la inversión en Smith rinda frutos, Las Vegas deberá reforzar su protección y mejorar su cuerpo de receptores, liderado actualmente por Jakobi Meyers y Tre Tucker. La sinergia entre Smith y Carroll será clave para revitalizar una ofensiva que ha carecido de explosividad en los últimos años.

Con esta extensión, Smith y los Raiders inician un proyecto ambicioso en busca de devolver a la franquicia a la élite. Las expectativas son altas y la presión aumentará en una afición ansiosa por volver a ver a su equipo competir al más alto nivel en la NFL.

Geno Smith and Raiders agree to a 2-year, $85.5M max value extension with $66.5M guaranteed. (via @RapSheet) https://t.co/0vtTF72JWm

— NFL (@NFL) April 3, 2025