Miami Dolphins liberan al corredor Raheem Mostert y dos jugadores más

Los Miami Dolphins comenzaron con una limpia de su plantilla para la siguiente temporada de NFL y una de las bajas destacadas es la de Raheem Mostert. El corredor fue Pro Bowl en 2023, temporada en la que lideró la liga con 21 anotaciones totales.

Parece que mi cliente Raheem Mostert jugará en otro lugar la próxima temporada", escribió el agente de Mostert, Brett Tessler, en X. "Muy agradecido por su tiempo con los Miami Dolphins, y esto les da la oportunidad de rejuvenecerse y le da la oportunidad de buscar un anillo en otro lugar", añadió.

El corredor quedó liberado de su contrato con Miami | INSTAGRAM: @raheemmostert

Mostert llegó a los Dolphins en 2022 y alcanzó el Pro Bowl al año siguiente tras correr para un récord personal de mil 12 yardas y 18 touchdowns en esa temporada. Se marcha del equpo con dos mil 181 yardas terrestres y 28 touchdowns totales.

Kendall Fuller, de 30 años, campeón con los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIV también quedó liberado para esta temporada. El cornerback comenzó su carrera en 2016 con los Washington Commanders y estuvo de 2018 a 2019 con los Cheifs, antes de volver a Commanders y el año pasado llegar a Miami.

Por último, la lista de bajas la completó Durham Smythe, seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 2018. Se marcha con 132 recepciones para 1.228 yardas y tres anotaciones.

Roster Moves | We have released CB Kendall Fuller, RB Raheem Mostert and TE Durham Smythe. pic.twitter.com/TD3Ygu9vRt

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) February 14, 2025