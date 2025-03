Eagles extienden a Saquon Barkley y lo convierten en el RB mejor pagado de la NFL

Saquon Barkley se convertirá en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL después de que su temporada récord ayudara a los Eagles de Filadelfia a conquistar el Super Bowl.

Los Eagles le darán a Barkley una extensión de contrato de dos años por un valor de 41,2 millones de dólares, con 36 millones garantizados, según informó una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press el martes. La persona, que habló bajo condición de anonimato porque la extensión no ha sido anunciada, indicó que el nuevo contrato de Barkley incluye 15 millones en incentivos.

Es el mejor pagado en su posición | AP

Barkley corrió para 2 mil 504 yardas en la temporada regular y los playoffs, rompiendo el récord de Terrell Davis de más yardas por tierra combinadas en una sola temporada. Acumuló 2 mil 5 yardas en la temporada regular antes de no jugar en el último partido con la oportunidad de romper la marca de una sola temporada de Eric Dickerson.

Seguirá varios años en Philly | AP

Los Eagles adquirieron a Barkley con un contrato de tres años por 37,75 millones de dólares en la agencia libre el año pasado, después de que los Giants de Nueva York permitieran que la selección número dos del draft de 2018 se marchara.

BREAKING: Eagles sign RB Saquon Barkley to a 2-year extension worth $41.2M with $36M guaranteed. (via @rapsheet, @tompelissero) pic.twitter.com/TUwfXpDK3r — NFL (@NFL) March 4, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ashton Jeanty y otros corredores esperan aprovechar el incremento al valor en su posición