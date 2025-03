49ers intercambia a Deebo Samuel a los Washington Commanders

La temporada baja en la NFL continúa con movimientos importantes y en medio del Combine 2025 se ha dado a conocer que Washington Commanders han llegado a un acuerdo con los San Francisco 49ers para adquirir al receptor abierto, Deebo Samuel.

49ers trading WR Deebo Samuel to the Commanders for a 5th-round pick. (via @RapSheet) pic.twitter.com/V5hiStDf66

