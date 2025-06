Frank Ragnow, centro estrella de Detroit, anuncia su retiro tras siete temporadas

Frank Ragnow, centro de Detroit, seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas y quien fue clave para la revitalización de los Lions bajo el mando del entrenador Dan Campbell, anunció su retiro de la NFL el lunes después de siete temporadas.

Ragnow, de 29 años, publicó en las redes sociales que ha intentado convencerse de que se siente lo suficientemente bien para jugar, "pero no lo estoy", expresó. "He dado a este equipo todo lo que tengo y pensé que tenía más para dar, pero la realidad es que simplemente no lo tengo", manifestó Ragnow, quien fue seleccionado en el puesto 20 por los Lions en el Draft de 2018. "Tengo que escuchar a mi cuerpo y esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida".

Decidió retirarse | X @NFL

Ragnow luchó contra múltiples lesiones durante su carrera. En 2021, tras una temporada en la que jugó con una fractura en la garganta, el gerente general Brad Holmes lo convirtió en el centro mejor pagado de la liga en ese momento con una extensión de cuatro años por 54 millones de dólares.

Fue clave para los Lions | AP

Ragnow obtuvo honores de segundo equipo All-Pro en 2020, 2023 y 2024. Fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas en 2020 bajo el entonces entrenador Matt Patricia, y luego fue elegido tres veces consecutivas de 2022 a 2024.

"Estos últimos meses han sido muy difíciles mientras llegaba a la realización de que mi viaje en el futbol americano profesional está terminando y me estoy retirando oficialmente de la NFL", dijo Ragnow. "La organización de los Lions ha sido absolutamente increíble durante todo este proceso y no puedo enfatizar lo suficiente cuán agradecido estoy por este equipo y todos los fanáticos. Fue un honor absoluto luchar por todos ustedes".

Batalló múltiples lesiones | AP

