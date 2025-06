¿Será Aaron Rodgers? Donald Trump da predicción sobre el próximo QB de los Steelers

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una inesperada predicción sobre el futuro mariscal de campo titular de los Pittsburgh Steelers. A pesar de que todas las miras están puestas en Aaron Rodgers, el político aseguró que Mason Rudolph no sólo será el titular, sino que tendrá una gran temporada.

Rudolph regresó a los Steelers en marzo con un contrato de dos años tras una breve y poco destacada etapa con los Tennessee Titans. En ese momento, el equipo necesitaba profundidad en la posición tras la salida de Justin Fields a los Jets y la decisión de no renovar con Russell Wilson.

Regresó a los Steelers | AP

Desde entonces, Pittsburgh seleccionó en el NFL Draft al exestrella de Ohio State, Will Howard, y ha mantenido abierta la posibilidad de firmar a Aaron Rodgers, quien visitó las instalaciones del equipo a principios de la primavera. Sin embargo, Rodgers se fue sin firmar un contrato, aunque los reportes indican que la oferta sigue sobre la mesa.

Donald Trump apuesta por Rudolph

Trump, acompañado en el escenario del mitin por el quarterback Mason Rudolph y el safety Miles Killebrew, sorprendió al público con elogios hacia Rudolph y su convicción de que él será el elegido para liderar la ofensiva acerera esta temporada.

"Creo que un quarterback realmente bueno es un hombre llamado Mason Rudolph, y creo que va a tener un gran éxito", declaró Trump. "Es alto, guapo, tiene un brazo excelente, y tengo el presentimiento de que será la persona indicada".

Elogió al QB | AP

Cuestionado sobre los rumores que lo vinculan con una posible suplencia si Rodgers llega al equipo, Rudolph mostró templanza. "Bueno, eso no es nada nuevo para mí. Ha habido ruido constante. Así es la NFL", afirmó el mariscal. "Ya hace tiempo que me he acostumbrado a eso. No hago más que dar lo mejor de mí y ayudar a nuestro equipo a mejorar esta primavera".

Wholesome: President Donald Trump introduces “tall and handsome” Mason Rudolph to the stage at his rally.



President Trump predicts Rudolph will have a MASSIVE season. pic.twitter.com/Zsirn53K8d — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) May 30, 2025

¿Qué pasará con Rodgers?

La incógnita sobre el futuro de Aaron Rodgers en Pittsburgh sigue latente. Si bien su visita alimentó especulaciones, su ausencia de contrato indica que los Steelers aún no han tomado una decisión definitiva.

Se ve ilusionado por ser el titular | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Patrick Mahomes se ‘baja del barco’ de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028