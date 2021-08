NFL: Propietarios de los Bills pagarían una parte del nuevo estadio

Los propietarios de los Buffalo Bills, Kim y Terry Pegula, dirigentes de Pegula Sports and Entertainment, tienen pensado construir un nuevo estadio para el equipo de la NFL al otro lado de la calle donde se ubica el actual Highmark Stadium en Orchard Park.

Y en un principio se comentó que los dueños de los Bills propusieron que el nuevo inmueble se construyera en un 100 por ciento con dinero de los contribuyentes de Erie County del estado de Nueva York; sin embargo, los Pegulas revelaron que absorberán una parte de la construcción del nuevo estadio.

"Cuando se trata de la futura nueva casa de los Bills, (los Pegulas) siempre han sabido que, como virtualmente todos los estadios de la NFL, deberá ser una especie de sociedad pública/privada", declaró el vicepresidente senior de Pegula Sports and Entertainment, Ron Raccuia, a The Associated Press.

Las declaraciones se dieron después de que se diera a conocer que los propietarios de los Bills habrían amenazado al estado de Nueva York con mudar al equipo a Austin. Texas, en caso de que no cubrieran el 100 por ciento del costo del inmueble.

"Quiero que el público comprenda que no se ha puesto una pistola a la cabeza de Erie County y al estado de New York señalando: 'Si no cumplen con esto, nos mudamos'. Quiero que la gente comprenda que las negociaciones son un largo proceso... una negociación requiere tiempo. Se requiere compromiso de ambas partes", reveló Mark Poloncarz, ejecutivo de Erie County.

Aunque no se ha señalado qué porcentaje será absorbido por los Pegulas, se sabe que el costo del nuevo estadio será de mil 400 millones de dólares aproximadamente.

