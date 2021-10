Mahomes: Confirmó que se encuentra bien tras salir del juego ante Titans

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs, salió del partido contra los Titans tras recibir un fuerte impacto, pero confesó al finalizar del encuentro que se sentía bien.

"Me siento bien ahora. Todos vieron el golpe. Me tomé mi tiempo para levantarme, pero me sentí bien. Hice todo lo que tenía que hacer para estar aquí", comentó a los periodistas Mahomes tras el partido.

Los Chiefs al final cayeron en ese partido sin oponer resistencia ante unos Titans que venían en buen momento anímico tras una espectacular victoria sobre los Bills la semana pasada.

Kansas City se colocó con récord de 3-4, la cual es su mayor cantidad de derrotas en una temporada desde que Mahomes llegó al equipo de los Chiefs. La próxima semana se enfrentan a los Giants.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PATRICK MAHOMES SUFRIÓ BRUTAL IMPACTO EN LA CABEZA EN DERROTA DE LOS CHIEFS ANTE TITANS