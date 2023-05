Patrick Mahomes lanza 'dardo' contra jugadores con contratos millonarios: 'Me enfoco en ganar, no en dinero'

Ante las enormes cifras que se han manejado recientemente en los contratos de la NFL, el actual quarterback campeón del Super Bowl, Patrick Mahomes, ha declarado en entrevista con el periodistas Ari Meirov, que está más enfocado en ganar trofeos Lombardi que en ganar dinero.

“Tratamos de hacer lo que sea mejor para el equipo, pero obviamente, también quiero hacer lo mejor para mí. Al mismo tiempo, siempre he dicho que me preocupa más el legado y ganar anillos que ganar dinero en este momento”, dijo el QB de Kansas City.

Cabe recordar que Mahomes firmó un contrato de 10 años por 45 millones de dólares en 2020, posterior a conseguir su primer anillo. Actualmente, es el séptimo jugador mejor pagado, tras las negociaciones de Lamar Jackson con un récord de 52 millones de dólares que superó a Jalen Hurts con 51 millones de dólares.

El mariscal también comentó que no existe la necesidad de ser el mejor pagado en su posición, pues sólo implica una presión para los demás. Lo que sí es importante para él, es tener un nivel óptimo que le permita al equipo construir una lista competitiva.

“Sólo quieres no lastimar a otros mariscales de campo cada vez que se acercan sus contratos. Quieres mantener la barra presionado. No se trata de ser el tipo mejor pagado; no se trata de ganar un montón de dinero. He ganado suficiente dinero y me estableceré por el resto de mi vida”, explicó.

Esta ideología, que tiene actualmente de no firmar un acuerdo con cifras estratosféricas, ha ayudado a que no dañe a los Chief y mantenga grandes jugadores a su alrededor.

“Tienes que encontrar esa línea en la que estás buscando una buena cantidad de dinero, pero aún así, mantienes a muchos buenos jugadores a tu alrededor, para que puedas ganar estos Super Bowls y puedas competir en esos juegos”, finalizó.

