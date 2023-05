Aaron Rodgers se lesionó en práctica con los New York Jets

Aaron Rodgers nunca superó los calentamientos en su primera práctica de los New York Jets frente a los medios.

El mariscal de campo de 39 años, adquirido el mes pasado de Green Bay, se lastimó una pantorrilla mientras participaba en ejercicios de acondicionamiento el martes. Rodgers observó los ejercicios de mariscal de campo y permaneció en el campo durante la práctica, pero estaba sin su casco y no lanzó pases.

“No creo que sea demasiado grave”, dijo Rodgers, restando importancia a la lesión y diciendo que tomó “un día de asueto”.

No tenía una cojera notable, pero estiró la parte inferior de las piernas y los tobillos varias veces durante la práctica. Rodgers, que no llevaba un vendaje en ninguna de las pantorrillas mientras estaba de pie en el podio y hablaba con los periodistas, no estaba seguro de cuándo ocurrió la lesión.

"No sé", dijo con una sonrisa. "Solo corriendo, supongo".

Las actividades organizadas del equipo comenzaron el lunes y Rodgers participó en la práctica, con los Jets tuiteando fotos y videos del mariscal de campo lanzando pases. La sesión del martes marcó la primera con la asistencia de los medios, y unas pocas docenas de reporteros se presentaron para ver la práctica de Rodgers con los Jets por primera vez.

