Big Ben se confiesa sobre Kenny Pickett: "No quería que triunfara en Pittsburgh"

Retirarte de algún deporte siempre es complicado y más cuando eres la estrella o el hombre clave de la institución y ese es el caso de Ben Roethlisberger, quien aseguró en un programa que no deseaba ver a Kenny Pickett triunfar.

El ganador de dos anillos de SuperBowl con los Pittsburgh Steelers confeso para "Footbahlin with Ben Roethlisberger" qué realmente no deseaba que le fuera bien a Pickett, esto por miedo a que los fans se olvidaran de él.

"Probablemente no debería decir esto, pero a quién le importa en este punto. No diría que quería que Kenny fracasara necesariamente, pero cuando alguien viene a reemplazarte, esperaba que no viniera a triunfar. Porque entonces dirían, ¿Ben quién?"

Roethlisberger se retiró en 2022 y la temporada pasada fue la primera en donde Kenny Pickett compitió y le terminó ganando el puesto a Mitch Trubitsky.

