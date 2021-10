NFL: Quarterback de Jets, fuera de acción al menos dos semanas por lesión

El quarterback novato de los New York Jets, Zach Wilson, sufrió un esguince del ligamento cruzado posterior en la rodilla derecha y estará fuera de juego al menos dos semanas, según confirmó una resonancia magnética este lunes, según una persona con conocimiento directo del diagnóstico.

Wilson se lesionó en el segundo cuarto de la derrota de Nueva York por 54-13 ante Nueva Inglaterra el domingo cuando fue golpeado por el apoyador de los Patriots Matt Judon, quien cayó de espaldas en las piernas del mariscal de campo después de que lanzó un pase incompleto.

Wilson y el equipo dijeron que después del partido el diagnóstico inicial fue un esguince de ligamento cruzado anterior y eso fue confirmado por la resonancia magnética el lunes por la mañana, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado los resultados.

ESPN informó por primera vez los resultados de la resonancia magnética sobre la lesión, que mantendrá a Wilson fuera de juego durante al menos el juego de los Jets el próximo domingo en casa contra Cincinnati y su juego del jueves por la noche en Indianápolis el 4 de noviembre. Nueva York estará en casa contra Buffalo el próximo domingo 14 y Miami el 21 de noviembre.

Wilson dijo que escuchó un "pop" en su rodilla derecha cuando se lastimó, y dijo después del juego "se siente como si algo estuviera mal en cuanto a estar flojo o un poco inestable un poco". Hubo cierta preocupación inicial de que la lesión podría haber sido más grave, pero los exámenes iniciales indicaron que probablemente se trataba de una lesión del LCP y no de una situación potencialmente final de temporada.

Mike White hizo su debut en la NFL mientras reemplazaba a Wilson después de la lesión. Es probable que sustituya mientras Wilson está fuera, con el veterano Josh Johnson también en el equipo de práctica.

