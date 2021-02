Alex Smith: 'Washington nunca pensó que volvería a jugar'

Una lesión en la pierna derecha, que se complicó por varios factores, pusieron en duda la continuidad de la carrera del quarterback Alex Smith.

Sin embargo, el pasador de Wahsington Football Team volvió a finales de la temporada regular de 2020 y comandó al conjunto de la capital de los Estados Unidos a los Playoffs, aunque el propio mariscal de campo, reveló que no todos en la franquicia esperaban su regreso.

"Nunca pensaron que regresaría", reveló Smith en entrevista con la revista GQ.

"Hubo un grupo muy pequeño de personas que realmente pensaron que yo podía hacer esto. Creo que el resto del mundo dudaba de mí o me trataban con condescendencia. 'Sí, es muy bueno que lo estés intentando'", añadió.

Además, el veterano quarterback reveló que su rehabilitación y regreso de los emparrillados echó a perder los planes del equipo.

"Cuando decidí regresar, definitivamente le eché un freno al plan del equipo. Ellos no lo vieron, no me querían allí, no querían que yo fuera parte de eso, no querían que yo estuviera en el roster, no querían darme una oportunidad", comentó Smith, quien desea volver la siguiente campaña de la NFL con el equipo que se lo permita.

"En cuanto al futbol, ​​me queda más. Tengo más para llegar dar. Realmente quiero meterme en esta temporada baja y ver dónde estoy y presionar. Quiero presionar mi cuerpo más fuerte. Quiero presionar mi pierna más fuerte. Así que quiero hacer eso", sentenció Alex Smith.

