Michael Thomas avanza en su recuperación para volver a los emparrillados

El jugador de los Saints, Michael Thomas, no está listo para asegurar que está de regreso al 100 por ciento después de perderse una porción significativa de las últimas tres campañas con lesiones de tobillo y dedos del pie.

Pero, Thomas, quien dijo que es "adicto a la perfección", no se conformará con poco.

"Siempre estoy persiguiendo la perfección, y tratando de ganar todas las repeticiones. Soy un competidor; no me preparo para perder, me preparo para ejecutar y hacer la jugada. Es un proceso, es un proceso de aprendizaje. Pero, lo bueno acerca de los Saints: tenemos una gran competencia al otro lado del balón", dijo Thomas este martes. "Siento que no tardará mucho, pero debes meterte en tu ritmo; debes dominar algunas cosas con los coaches y los jugadores con los jugadores que me rodean. Realmente no estoy preocupado, solo lo tomo un día a la vez", contó.

Thomas participó únicamente en tres encuentros del 2022 debido a una lesión en un dedo del pie, y se perdió parte de la campaña del 2020 y la temporada entera del 2021 con una lesión de tobillo. Pero, dijo que no sintió que hubiera obstáculos mentales que necesitara superar, una vez que los médicos le dieran alta para participar por completo en este verano.

"Una vez que aprobé mi examen físico y me dieron la luz verde y checaron todos los detalles que necesitaba checar, confié", dijo Thomas. "Como dije, tengo una gran fe en Dios, y sé que es un proceso llegar allí. No hice trampa en ese proceso. Entonces, eventualmente, si no haces trampa al proceso y te mantienes con el trabajo, vas a ver los resultados y los beneficios. Así que, me permitió regresar aquí. Y, como dije, estoy puliendo todo. Me perdí una gran cantidad de tiempo. Entonces, que yo diga, 'Sí, estoy al 100 por ciento'. No, pero me muevo en esa dirección todos los días", expresó

Thomas ha participado en las seis prácticas del campamento de entrenamiento hasta ahora, aunque algunas prácticas han sido mucho más ligeras que otras. Eso se debe a un calendario planeado por los Saints para Michael y para algunos otros de los jugadores veteranos en un intento por mantener a un volumen razonable sus repeticiones.

"Hay un número de chicos que tenemos planeados algunos días limitados de práctica, algunos días adicionales de descanso planeados", ofreció el head coach de los Saints, Dennis Allen. "Entonces, tenemos un plan para Mike. Ha estado haciendo un buen trabajo de apegarse a ese plan y confiar en lo que estamos haciendo, y pienso que, todos los días, ves un poco más de mejoría de él, y mayor confianza, y creo que ha sido bueno verlo".

El pasado lunes fue el día más pesado de práctica para Thomas desde la apertura del campamento, con el quarterback Derek Carr buscando darle ritmo de inicio y con frecuencia en ejercicios de 11 contra 11. Thomas dijo que la relación entre él y Carr, quien fue firmado en la agencia libre, ha estado progresando de buena manera.

Asimismo, aunque han sido noticias positivas hasta ahora, Thomas dijo que sigue utilizando a la gente que duda de él y su regreso como motivación, notando que eso que debe demostrar "es enorme y crece todos los días".

"Solo deseo salir allá afuera y jugar fútbol americano, ir con decisión del Punto A al Punto B, atrapar muchos pases, mover las cadenas, hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer, y que la gente vea las cosas que está acostumbrada a ver de nosotros. Y simplemente ayudar a ganar a esta organización. Y, de eso se trata este jueves, de ganar. No es de lo que él dijo, ella dijo, la duda... Lo único que importa es ganar estos partidos y anotar estos puntos y mover las cadenas y mantenerse sano, estando allí cuando te necesitan y colgar banderines de campeonato y cosas así y jugar por un Super Bowl", finalizó.

